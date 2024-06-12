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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! 'Babasının boyuna yetişmiş'

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin, Sezin ve Ali Sadi adında üç çocuğu bulunuyor. Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, büyüdü delikanlı oldu. Şimdilerde Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. İşte Ali Sadi'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:06
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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! ’Babasının boyuna yetişmiş’

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in bu birliktelikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. Ardından, 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil, 1995 yılında Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! ’Babasının boyuna yetişmiş’

Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! ’Babasının boyuna yetişmiş’

Şimdilerde Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlığında olan Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle bir araya geldi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! ’Babasının boyuna yetişmiş’

Çift oğulları Ali Sadi'nin mezuniyeti için bir araya gelip poz verdi. Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! ’Babasının boyuna yetişmiş’

Babasının boyunu geçen Ali Sadi'ye "Babasının kopyası", "Ne kadar büyümüş" gibi yorumları yağdı.