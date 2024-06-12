Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi mezun oldu! Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile aynı karede! 'Babasının boyuna yetişmiş'

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin, Sezin ve Ali Sadi adında üç çocuğu bulunuyor. Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, büyüdü delikanlı oldu. Şimdilerde Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. İşte Ali Sadi'nin son hali...