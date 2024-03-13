Mehmet Ali Erbil'in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz'ın kız kardeşini gören şaşırdı! "Abi-kardeş demeye bin şahit lazım"

Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmacılar arasında çıkan olaylar sosyal medyada gündem olurken, Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken yarışmacı, şimdiye kadar görülmemiş bir ceza aldı. Mehmet Ali Erbil de kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz'ı savundu. Tüm bu olayların ardında Yiğit Poyraz'ın ailesi de merak konusu oldu. Özelikle kız kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Yiğit'in merak edilen kardeşi...