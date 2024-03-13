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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz'ın kız kardeşini gören şaşırdı! "Abi-kardeş demeye bin şahit lazım"

Mehmet Ali Erbil'in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz'ın kız kardeşini gören şaşırdı! "Abi-kardeş demeye bin şahit lazım"

Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmacılar arasında çıkan olaylar sosyal medyada gündem olurken, Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken yarışmacı, şimdiye kadar görülmemiş bir ceza aldı. Mehmet Ali Erbil de kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz'ı savundu. Tüm bu olayların ardında Yiğit Poyraz'ın ailesi de merak konusu oldu. Özelikle kız kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Yiğit'in merak edilen kardeşi...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:30
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Mehmet Ali Erbil’in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz’ın kız kardeşini gören şaşırdı! Abi-kardeş demeye bin şahit lazım

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor mücadelesi ile gündemden düşmüyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz, görülmemiş bir ceza aldı. Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa doldurduğu ortaya çıkan Poyraz'ın hırsızlık yapmasına Acun Ilıcalı çok kızdı.

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Mehmet Ali Erbil’in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz’ın kız kardeşini gören şaşırdı! Abi-kardeş demeye bin şahit lazım

Ilıcalı, "Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik." dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz’ın kız kardeşini gören şaşırdı! Abi-kardeş demeye bin şahit lazım

MÜSTAKBEL DAMADINI SAVUNDU!

10 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi. Ünlü şovmen, müstakbel damadını korudu ve "Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor. İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler." dedi.

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Mehmet Ali Erbil’in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz’ın kız kardeşini gören şaşırdı! Abi-kardeş demeye bin şahit lazım

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası, Yiğit Poyraz'ın ailesi de merak konusu oldu. Kız kardeşi görenler ise adeta şaştı kaldı. İki kardeşin birbirlerine benzememesi dikkat çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları, "Alakaları yok", "Abi kardeş demeye şahit lazım" gibi yorumlarda bulundu. İşte başta Yiğit Poyraz olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Mehmet Ali Erbil’in müstakbel damadı! Survivor Yiğit Poyraz’ın kız kardeşini gören şaşırdı! Abi-kardeş demeye bin şahit lazım

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ