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Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan şaşırtan itiraf!

Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası alan, ardından bu cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da gündem oluyor. Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük sevgilisinden çocuk istediğini dile getirerek evlilik sinyalleri vermişti. Tüm bunların ardından ikili, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından şoke eden açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:31
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

Yasa dışı bahis operasyonunda ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor...

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak istediğini söylemişti.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

Evlilik sinyalleri veren Erbil ile Ceylan cephesinden kötü haber geldi.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

Gülseren Ceylan, ilişkilerine bir kez daha son verdiğini duyurdu.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

"KENDİ AİLEMİ KURACAĞIM"

Ayrılığı sosyal medya hesabından açıklayan Ceylan, şoke eden açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

Ceylan, şu ifadeleri kullandı: "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’dan şaşırtan itiraf!

"BENİM İÇİN BİTTİ"

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım"