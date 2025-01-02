02 Ocak 2025, Perşembe
Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan şaşırtan itiraf!
Yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası alan, ardından bu cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da gündem oluyor. Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük sevgilisinden çocuk istediğini dile getirerek evlilik sinyalleri vermişti. Tüm bunların ardından ikili, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından şoke eden açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:31