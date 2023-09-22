HaberlerGaleriMehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…
Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…
Mehmet Ali Erbil 6. kez nikah masasına oturacağı iddiasıyla gündeme oturdu. Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile evleneceği ileri sürülen Erbil'in Instagram hesabından genç kadınla paylaştığı fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Sosyal medya kullanıcılarından Mehmet Ali Erbil'e tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 13:30Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 13:30