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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

Mehmet Ali Erbil 6. kez nikah masasına oturacağı iddiasıyla gündeme oturdu. Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile evleneceği ileri sürülen Erbil'in Instagram hesabından genç kadınla paylaştığı fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Sosyal medya kullanıcılarından Mehmet Ali Erbil'e tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 13:30
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Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı; "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim. Andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" açıklamasıyla tepki çekmişti.

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Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

Daha sonra Etiler'de görüntülenen 66 yaşındaki Erbil, bu açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

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Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

"Sürekli üstümde bir algı yapılıyor ve dediklerim yanlış anlaşılıyor. Diken üstündeyim bildiğin. Benim söylediğim sadece andropoza girmediğimdi affedersiniz. Hatta sonra dediler ki; '20 yaşındaki kadınla beraber olabilirim'. Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Mehmet Ali Erbil'den böyle malzeme çıkıyor diye vur abalıya durumu var."

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Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

'ALTINCI KEZ EVLENECEK' İDDİASI!

Tüm bunların arından daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la da bir defa olmak üzere toplam beş evlilik yapan Mehmet Ali Erbil'in, 24 yaşındaki bir kadınla aşk yaşadığı ve ikilinin yakında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şovmen, kızı Yasmin Erbil'den 3 yaş küçük olan ve Almanya'dan gelen Gülseren Ceylan ile ilgili sessizliğini korusa da; Instagram hesabından genç kadınla paylaştığı bir fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi.