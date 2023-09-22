Mehmet Ali Erbil’den müstakbel eşiyle fotoğraf geldi! Takipçilerinden tepki yağdı: Kızını geçtim torunun yaşında…

'ALTINCI KEZ EVLENECEK' İDDİASI!

Tüm bunların arından daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la da bir defa olmak üzere toplam beş evlilik yapan Mehmet Ali Erbil'in, 24 yaşındaki bir kadınla aşk yaşadığı ve ikilinin yakında nikah masasına oturacağı iddia edildi.