Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu'nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

Kiraz Mevsimi dizisiyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, şimdilerde yeni projesiyle gündemde. Ünlü isim TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'yla adından adıdnan söz ettirmeye başladı. Bu sebeple oyuncu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Serkan Çayoğlu'nun hayatını araştıranlar ise eşini görünce bir hayli şaşırdı. Çift, meğer ünlü dizide birlikte oynamış! İşte Serkan Çayoğlu'nun biricik eşi...