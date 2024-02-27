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Haberler Galeri Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu'nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu'nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

Kiraz Mevsimi dizisiyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, şimdilerde yeni projesiyle gündemde. Ünlü isim TRT 1'in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'yla adından adıdnan söz ettirmeye başladı. Bu sebeple oyuncu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Serkan Çayoğlu'nun hayatını araştıranlar ise eşini görünce bir hayli şaşırdı. Çift, meğer ünlü dizide birlikte oynamış! İşte Serkan Çayoğlu'nun biricik eşi...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:39
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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu’nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 27 Şubat Salı günü (bugün) 1. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Dizinin başrolü olan Serkan Çayoğlu ise yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. Bu sebeple oyuncu hakkında araştırmalar da artmış durumda.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu’nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Birçok projede yer alan oyuncu özellikle Kiraz Mevsimi dizisindeki "Ayaz Dinçer" rolüyle hafızalara kazındı.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu’nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

Ancak oyuncu hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu, 2015 yılında Kiraz Mevsimi dizi setinde tanıştığı rol arkadaşı Özge Gürel ile 14 Temmuz 2022 Almanya'nın Karlsruhe şehrinde evlendi.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu’nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

İşte başta Serkan Çayoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrolü Serkan Çayoğlu’nun eşini gören şaşırdı! Meğer o dizide birlikte oynamışlar...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL