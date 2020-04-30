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Haberler Galeri Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Pens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerinden ayrılan Meghan Markle, Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express'in de aralarında bulunduğu bulvar gazetelerine karşı sıfır katılım politikasını tartışırken düşesten çok konuşulacak bir hamle daha geldi. İngiltere'deki bulvar gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 17:41
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Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Prens Harry ile birlikte Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express gibi yayınların yer aldığı dört İngiliz medya kuruluşuna konuşmama kararı alan Meghan Markle; bulvar gazetelerine karşı, Prenses Diana'nın avukatı ile anlaştı. Sussex Düşesi'ni artık David Sherborne temsil edecek.

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Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

İngiltere Meghan Markle ve Prens Harry'nin Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express'in de aralarında bulunduğu bulvar gazetelerine karşı sıfır katılım politikasını tartışırken düşesten çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

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Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Markle, The Mail On Sunday gazetesinin yayıncısına karşı açtığı dava için Lady Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı.

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Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Hukuk firmasından yapılan açıklamada "Sherborne özel bilgileri kötüye kullanma, veri korumayı ihlal etme ve ilişkili gazetelere karşı telif hakkı eylemini ihlal etme konusunda Sussex Düşesi Meghan için hareket ediyor" denildi.

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Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Meghan Markle'ın yeni avukatı Sherborne; Elton John, David ve Victoria Beckham ve Harry Styles gibi yüksek profilli İngiliz ünlülerini de temsil etmesiyle tanınıyor.