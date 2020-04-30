Meghan Markle İngiliz gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

Pens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerinden ayrılan Meghan Markle, Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express'in de aralarında bulunduğu bulvar gazetelerine karşı sıfır katılım politikasını tartışırken düşesten çok konuşulacak bir hamle daha geldi. İngiltere'deki bulvar gazetelerine karşı Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı.