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Haberler Galeri Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi muradına erdi. İstanbul'da nikah masasına oturan çiftin Marakeş'teki düğününe Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı. Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadığı ortaya çıktı. Bülent Cankurt düğünün bilinmeyen detaylarını yazdı...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:18
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Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.

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Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

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Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

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Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

Uzun süredir düğün hazırlığı yapan Subaşı, nikahın ardından dün Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün boyunca düğün yaptı.

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Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.