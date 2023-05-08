08 Mayıs 2023, Pazartesi
Meedo düğün için servet harcadı! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş ödetmedi
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi muradına erdi. İstanbul'da nikah masasına oturan çiftin Marakeş'teki düğününe Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı. Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadığı ortaya çıktı. Bülent Cankurt düğünün bilinmeyen detaylarını yazdı...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:18
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