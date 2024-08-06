Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Ah Nerede Vah Nerede, Mahallenin Namusu, Badem Şekeri gibi birçok filmde rol almış, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen ve Ali Şen gibi isimlerle çalışmıştır.

Halit Akçatepe 31 Mart 2017 yılında hayatını kaybetti. Babası Sıtkı Akçatepe ise 21 Ekim 1986 yılında vefat etmiştir.