06 Ağustos 2024, Salı
Mavi Boncuk'un Mıstık'ı Halit Akçatepe'nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...
Kemal Sunal, Tarık Akan, Zeki Alasya ve Münir Özkul gibi usta isimleri bir araya getiren Mavi Boncuk filminin televizyon ekranlarında yayınlanması, özellikle Halit Akçatepe'nin hayatına dair merakları artırdı. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu birçok filmde yer alan Halit Akçatepe, Yeşilçam'ın önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Usta oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan Halit Akçatepe, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sanatçı bir aileden gelmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hallit Akçatepe'nin kendisi gibi oyuncu annesi...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:59