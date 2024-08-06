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Haberler Galeri Mavi Boncuk'un Mıstık'ı Halit Akçatepe'nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Mavi Boncuk'un Mıstık'ı Halit Akçatepe'nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Kemal Sunal, Tarık Akan, Zeki Alasya ve Münir Özkul gibi usta isimleri bir araya getiren Mavi Boncuk filminin televizyon ekranlarında yayınlanması, özellikle Halit Akçatepe'nin hayatına dair merakları artırdı. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu birçok filmde yer alan Halit Akçatepe, Yeşilçam'ın önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Usta oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan Halit Akçatepe, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sanatçı bir aileden gelmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hallit Akçatepe'nin kendisi gibi oyuncu annesi...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:59
Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren usta oyuncu Halit Akçatepe, filmdeki rolüyle hafızalarda yer edinirken, aynı zamanda babası Sıtkı Akçatepe ile birlikte rol alması dikkat çekmişti.

Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Usta oyuncu bu sefer de annesiyle gündeme geldi. Mavi Bonvuk filminin televizyonda yayınlanması üzerine Akçatepe'nin annesinin kim olduğu merak konusu oldu.

Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Halit Akçatepe'nin babası Sıtkı Akçatepe'yi hepimiz tanıyoruz. Türk sinemasında genelde fedakar anne rollerini üstlenen Leman Akçatepe ise Sıtkı Akçatepe'nin eşi, Halit Akçatepe'nin annesidir.

Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

Ah Nerede Vah Nerede, Mahallenin Namusu, Badem Şekeri gibi birçok filmde rol almış, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen ve Ali Şen gibi isimlerle çalışmıştır.

Halit Akçatepe 31 Mart 2017 yılında hayatını kaybetti. Babası Sıtkı Akçatepe ise 21 Ekim 1986 yılında vefat etmiştir.

Mavi Boncuk’un Mıstık’ı Halit Akçatepe’nin annesi Yeşilçam güzeliymiş! Babasını herkes biliyordu...

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