Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

10. Yeniden bağ kurmak mı? Herkesin bilmesi gereken şu ki, yeniden bağ kurma diye bir şey yok çünkü bağ hiç kopmadı. Sadece annenin isteği ve kaprisi yüzünden bunlar yaşanıyor.

11. Devam edelim mi, yoksa yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut. Az kaldı ve en çok beklenen haberi alacağız. O zaman tüm bu yalanların ve iftiraların neden uydurulduğunu net biçimde anlayacağız.