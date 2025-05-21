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Mauro Icardi'den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, saha içindeki başarısını özel hayatındaki çalkantılarla gölgeliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı krizle yeniden gündeme geldi. Kutlamalara kızlarıyla katılamayan Icardi, bomba itiraflarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:15
Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Şu sıralar Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, her ne kadar boşanmış olsa da eski eşi Wanda Nara'yla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Suarez ile evlilik yolunda ilerleyen Icardi, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kareyle nişanlandıklarını duyurmuştu.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

WANDA NARA İZİN VERMEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalsa da, takımının Süper Lig şampiyonluk kutlamaları için sevgilisiyle İstanbul'a gelmişti. Ancak önceki kutlamalarda yanından ayırmadığı kızlarının bu kez olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Sabah'ın haberine göre; 31 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yaparak gerçekleri itiraf etti.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

İŞTE ICARDİ'DEN BOMBA İTİRAFLAR

Ve kızlarımın neden kutlamalarda ya da partnerimin kutlamalarında yer almadığını soranlara... işte cevabı geliyor, maskeleri düşürmeye az kaldı...

1. Anne onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.

2. Anne, kızlarımla konuşmamı engelliyor.

3. Anne, kızlarımı görmemi engelliyor.

4. Anne, hakimin görevlendirdiği yargıçları reddediyor ve bu yüzden onlar karar veremiyor.

5. Kızlarımı görmek için Arjantin'deyim, 6 aydır buradayım ve sadece 1 gün görebildim.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

6. Profesyonel uzmanlarca yapılan psikolojik değerlendirmelerde çocukların annenin söylediklerini tekrar ettiği (halk diliyle beynini yıkadığı) ortaya çıktı.

7. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı.

8. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı, böylece kızlarımı size gösteremeyeyim diye. (Kızımın doğum gününde ona sadece siluetli bir fotoğrafla kutlama yapabildim.)

9. Sürekli olarak sahte suçlamalar... Kaç tane oldu artık?

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

10. Yeniden bağ kurmak mı? Herkesin bilmesi gereken şu ki, yeniden bağ kurma diye bir şey yok çünkü bağ hiç kopmadı. Sadece annenin isteği ve kaprisi yüzünden bunlar yaşanıyor.

11. Devam edelim mi, yoksa yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut. Az kaldı ve en çok beklenen haberi alacağız. O zaman tüm bu yalanların ve iftiraların neden uydurulduğunu net biçimde anlayacağız.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

12. Ve son olarak en ÖNEMLİSİ, ne beklenebilir ki... yaşlıları dolandıran, çocuk istismarcılarını savunan bir "avukat"tan? Aynı kişi bana karşı sahte suçlamalar uyduruyor.

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Aynı avukat bana açılan davaları kazanmayı başarıyor mu? Hayır. Aynı avukat üç kez lisansı askıya alınan biri. Aynı kişi mi? Evet. Gerçekten mi?

Mauro Icardi’den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı

Evet. Yani bu kişiyi temsilci olarak seçen kişiye güvenilir mi? Daha fazla yazabilirim ama birkaç şeyi uygun zamana saklayacağım uygun an geldiğinde.