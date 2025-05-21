21 Mayıs 2025, Çarşamba
Mauro Icardi'den bomba açıklamalar! Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamamıştı
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, saha içindeki başarısını özel hayatındaki çalkantılarla gölgeliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı krizle yeniden gündeme geldi. Kutlamalara kızlarıyla katılamayan Icardi, bomba itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:15