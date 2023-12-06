Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda Icardi ile ilgili bir itirafta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size daha önce söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Mauro bana tekrar evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz 10 yıldan sonra! Henüz bir şey belirlemedik ama teklifi almak güzeldi. Oturup organize edecek zamanımız bile olmadı. Arjantin'de olacağına kesin gözüyle bakıyorum."