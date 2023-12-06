06 Aralık 2023, Çarşamba
Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! 'Sevgimizi göstermek istedik'
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, magazinin de en çok konuştuğu çiftlerden biri haline geldi. Şimdi de bir pırlanta markasının yüzü olan ikili, kamera karşısına ay yıldızlı bileklikleriyle çıktı. Basın toplantısının yapıldığı otele çocuklarıyla gelen ünlü çift, "Türk halkına sevgimizi göstermek istedik" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:27
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