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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! 'Sevgimizi göstermek istedik'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, magazinin de en çok konuştuğu çiftlerden biri haline geldi. Şimdi de bir pırlanta markasının yüzü olan ikili, kamera karşısına ay yıldızlı bileklikleriyle çıktı. Basın toplantısının yapıldığı otele çocuklarıyla gelen ünlü çift, "Türk halkına sevgimizi göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:27
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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

Mauro Icardi'nin bonservisiyle Galatasaray'a transfer olmasının ardından İstanbul'da yaşamaya başlayan Wanda Nara, bir süredir 'Yıldızlarla Dans' programı için ülkesi Arjantin'de bulunuyor. Programda yaptığı açıklamalar da gündeme oturuyor.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda Icardi ile ilgili bir itirafta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size daha önce söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Mauro bana tekrar evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz 10 yıldan sonra! Henüz bir şey belirlemedik ama teklifi almak güzeldi. Oturup organize edecek zamanımız bile olmadı. Arjantin'de olacağına kesin gözüyle bakıyorum."

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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

"TÜRK HALKINA SEVGİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Birlikte iki çocuk sahibi olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, son olarak Türkiye'de bir pırlanta markasının yüzü oldu.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

Basın toplantısında ay yıldızlı bileklikleriyle poz veren çift, "Türkiye'de insanlar bizi çok seviyor, bu sevgiyi derinden hissediyoruz. Biz de ay yıldız bileklik takarak Türk halkına sevgimizi göstermek istedik" şeklinde konuştu.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı! ’Sevgimizi göstermek istedik’

Basın toplantısının yapıldığı otele çocukları ile gelen İcardi ile Wanda Nara, pırlantayı günlük hayatta da kullandıklarını ve gelen teklifi fazla düşünmeden kabul ettiklerini söyledi.