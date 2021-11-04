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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın asansör kazası geçirdiği iddia edilirken konuyla ilgili açıklama geldi. Bir haber sitesinde yer alan iddialara göre, Ezgi Mola'nın bacağı asansörde sıkıştı ve kaza geçirdi. Ancak bu haberlerin gerçekliği hakkında ünlü oyuncudan açıklama geldi. Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu hakkında ortaya atılan haberler, ünlü oyuncunun sevenlerini korkutmuştu.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:45
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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu? Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola hakkında sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ortaya atılan iddialara yanıt gecikmedi. İddialara göre, ünlü oyuncu bir asansör kazası geçirdi ve bacağı koptu. Hayranlarını şok eden iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama geldi.

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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

EZGİ MOLA ASANSÖR KAZASI MI GEÇİRDİ?

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola'yla ilgili bir internet sitesi şoke eden bir iddia ortaya attı.

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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

İddiaya göre Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber Mola'nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu.

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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

Ezgi Mola ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?

Haberi görünce jet hızıyla açıklama yapan Mola şunları söyledi:

"Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah hep birlikte…"