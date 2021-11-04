06 Kasım 2021, Cumartesi
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola son dakika kaza geçirdi mi? Ezgi Mola asansör kazası mı oldu?
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın asansör kazası geçirdiği iddia edilirken konuyla ilgili açıklama geldi. Bir haber sitesinde yer alan iddialara göre, Ezgi Mola'nın bacağı asansörde sıkıştı ve kaza geçirdi. Ancak bu haberlerin gerçekliği hakkında ünlü oyuncudan açıklama geldi. Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu hakkında ortaya atılan haberler, ünlü oyuncunun sevenlerini korkutmuştu.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:45
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