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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı, bu yılın en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunuculuğuyla kendisine hayran bırakan genç oyuncu, dizinin izleyicileri tarafından araştırma konusu oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Katmer yaşıyla şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın Nerman'ı Gizem Katmer'in yaşı...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 17:23
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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Neriman karakteriyle adından söz ettiren Gizem Katmer, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Gizem Katmer ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

BÜŞRA DEVELİ
25 Ağustos 1993

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983