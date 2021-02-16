Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı, bu yılın en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunuculuğuyla kendisine hayran bırakan genç oyuncu, dizinin izleyicileri tarafından araştırma konusu oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Katmer yaşıyla şaşırttı. İşte Masumlar Apartmanı'nın Nerman'ı Gizem Katmer'in yaşı...