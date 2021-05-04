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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alınan Öngel'in özel hayatı mercek altına alındı. Tansel Öngel hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Tansel Öngel ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 18:26
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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Tansel Öngel, özel hayatıyla mercek altına alındı. Öngel hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Tansel Öngel ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988