Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sosyal medyada olay oldu! Yaşı şaşırttı

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevgilisi Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alınan Öngel'in özel hayatı mercek altına alındı. Tansel Öngel hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Tansel Öngel ve birçok ünlü ismin yaşı...