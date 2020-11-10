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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran ve Farah Zeynep Abdullah'ka yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına bağlayan Birkan Sokullu internette araştırma konusu oldu. Özel hayatını mercek altına alanlar Birkan Sokullu'nun sevgilisini görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:14
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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Birkan Sokullu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi…

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

TANER ÖLMEZ

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

SİNEM ÜNSAL