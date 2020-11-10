Masumlar Apartmanı’nın Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi sosyetik isim çıktı!

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran ve Farah Zeynep Abdullah'ka yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına bağlayan Birkan Sokullu internette araştırma konusu oldu. Özel hayatını mercek altına alanlar Birkan Sokullu'nun sevgilisini görünce çok şaşırdı.