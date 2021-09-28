Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ekrana damgasını vuran Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Sokullu'nun ilk oyunculuk yıllarındaki görüntüleri şoke etti. 2005 yılında ekranlara adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Ekinci'nin klibinde rol alan Sokullu'nun fotoğrafları olay oldu.