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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ekrana damgasını vuran Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Sokullu'nun ilk oyunculuk yıllarındaki görüntüleri şoke etti. 2005 yılında ekranlara adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Ekinci'nin klibinde rol alan Sokullu'nun fotoğrafları olay oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 17:01
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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…
Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti.
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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

2005 yılında oyunculuğa adım atan Sokullu'nun ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte, Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi de yer alıyor. Yakışıklı

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

oyuncunun yer aldığı' Kutu Kutu' klibi, sosyal medyada hızla yayıldı.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali ve ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...