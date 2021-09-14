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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ekrana geri dönen Birkan Sokullu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizideki başarılı performansıyla ekranların en gözde oyuncularından olan Sokullu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan ve şimdilerde sosyetik isim Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

Giriş Tarihi: 14.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 14:33
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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Birkan Sokullu özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Uzun süredir Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu'nun eski eşi görenleri şaşkına çevirdi.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun en az kendisi kadar ünlü eski eşi...

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

BİRCE AKALAY - SARP LEVENDOĞLU

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi kendisinden daha ünlü çıktı

BİRCE AKALAY - SARP LEVENDOĞLU