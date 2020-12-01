Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Meğer… Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Meğer…
Masumlar Apartmanı etkileyici konusuyla herkesi ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar'ın boyu...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:51
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Kaya - 160 CM
Hande Erçel – 175 CM
Engin Altan Düzyatan – 185 CM
Can Yaman – 183 CM