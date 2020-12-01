Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Meğer…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…