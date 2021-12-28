Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Güzel oyuncunun fenomen dizi ile yeniden ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden oldu. Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali olay oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...