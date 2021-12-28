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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Güzel oyuncunun fenomen dizi ile yeniden ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden oldu. Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali olay oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:57
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Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Ceylan karakteriyle ekranlara geri dönen Aslıhan Gürbüz, ilgi odağı oldu. Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Gürbüz sevenlerini heyecanlandırırken araştırma konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken makyajsız doğal haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün makyajsız hali...

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Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün makyajsız sosyal medyayı salladı

Eda Ece

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Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün makyajsız sosyal medyayı salladı
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Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün makyajsız sosyal medyayı salladı