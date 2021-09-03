Masumlar Apartmanı'nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Aparmanı'nda ayrılık iddiaları gündem geliyor. Sevilen dizinin yeni sezon öncesinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Diğer yandan ayrılık yaşanması halinde diziye katılacak bomba bir isimin olduğu da iddia ediliyor. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrasında üzüntü yaşayan dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.