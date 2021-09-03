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Masumlar Apartmanı'nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Aparmanı'nda ayrılık iddiaları gündem geliyor. Sevilen dizinin yeni sezon öncesinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Diğer yandan ayrılık yaşanması halinde diziye katılacak bomba bir isimin olduğu da iddia ediliyor. Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrasında üzüntü yaşayan dizinin hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında yapımcı ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 22:23
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Masumlar Apartmanı’nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

Masumlar Apartmanı'nda devirdaim. Yerine gelen isim kalpleri fethedecek. Ayrılık furyası aldı başını gidiyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda kadrodan ayrılan ve katılacak isimler merakla takip ediliyor. Sezon finali öncesinde Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması sonrasında diziye bomba bir isimin katılacağı iddia ediliyor. Diziyi takip eden hayranları oyuncular hakkında gelecek açıklamaları bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

Sezon finalinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından hemen sonra Masumlar Apartmanı hakkında ortaya atılan yeni bir iddia hayranları da heyecanlandırdı. Yayıncı kuruluş TRT için yaptığı paylaşım nedeniyle zor günler geçiren Ezgi Mola'nın menajerinden gelen açıklama kafaları karıştırdı.

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Masumlar Apartmanı’nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonu için ayrılığı gündeme gelen güzel oyuncu Mola halen daha sessizliğini korumaya devam ederken ortalığı karıştıran yeni bir iddia daha ortaya atılmış oldu. Sezon finalinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından sonra Safiye karakteri içinde bomba gibi bir isim kulislerde dolanmaya başladı.

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Masumlar Apartmanı’nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

Ezgi Mola'nın menajeri Masumlar Apartmanı yeni sezonu öncesinde izleyenlerinde yakından takip ettiği süreç konusunda, "Şu an için bir ayrılık söz konusu değil. Şu anda Ezgi Mola, Erşan Kuneri dizisi çekimlerinde. Bu proje biter bitmez yeni sezonda öncesinde Masumlar Apartmanı dizisinde olmasını ümit ediyoruz" diyerek kafaları iyice karıştırdı.

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Masumlar Apartmanı’nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...

Mola'nın menajerinden gelen bu şaşırtıcı açıklama sonrasında Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edildi. Yeni sezonda bomba etkisi yaratan bu haberin sonrasında izleyenlerde bunu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.