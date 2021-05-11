Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'ye hayat veren Ezgi Mola'nın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Ezgi Mola'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola aslen nereli?