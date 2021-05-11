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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'ye hayat veren Ezgi Mola'nın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Ezgi Mola'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola aslen nereli?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 17:21
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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı hayranlarının dikkatini çekti. Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'nın özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Ezgi Mola nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola memleketiyle şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara