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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Gizem Katmer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Gizem Katmer kaç yaşında" oldu. Masumlar Apartmanı Neriman'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 18:05
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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle herkesi şaşırtan Gizem Katmer, yaşıyla olay oldu. İşte Gizem Katmer başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Melis Sezen - 2 Ocak 1997