Masumlar Apartmanı Neriman kaç yaşında? Gizem Katmer yaşı ile sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Gizem Katmer, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Gizem Katmer kaç yaşında" oldu. Masumlar Apartmanı Neriman'ın yaşı...