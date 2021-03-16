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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:34
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Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah memleketi şaşırtıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah ve diğer ünlülerin memleketleri...

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Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

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Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Uğur Güneş - Ankara

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Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Cüneyt Arkın – Eskişehir

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Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Hande Erçel – Balıkesir