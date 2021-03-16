Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş
Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:34
Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah memleketi şaşırtıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah ve diğer ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
Uğur Güneş - Ankara
Cüneyt Arkın – Eskişehir
Hande
Erçel – Balıkesir