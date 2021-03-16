Masumlar Apartmanı İnci herkesi şaşırttı! Bakın Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni neresiymiş

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.