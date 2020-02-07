MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

Mehmet Şef MasterChef Türkiye programındaki agresif tavırlarıyla milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. MasterChef yarışmasındaki Mehmet Şef, programın sona ermesinin ardından özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Gerçek adı Mehmet Yalçınkaya olan MasterChef'in dikkat çeken ismi Mehmet Şef'in kızı ile olan fotoğraflı sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Şef ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları..