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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

Mehmet Şef MasterChef Türkiye programındaki agresif tavırlarıyla milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. MasterChef yarışmasındaki Mehmet Şef, programın sona ermesinin ardından özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Gerçek adı Mehmet Yalçınkaya olan MasterChef'in dikkat çeken ismi Mehmet Şef'in kızı ile olan fotoğraflı sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Şef ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları..

Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 09:24
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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

MasterChef'in korkulan ismi Mehmet Şef'in tam adı Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef yarışmacılara karşı olan sert tavrıyla tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef programının merak edilen ismi Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı dikkat çekti.

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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'teki Mehmet Şef kızıyla şoke etti! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...