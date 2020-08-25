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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen Masterchef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uğur ve Özgül kaptanlığında kurulan takımların karşı karşıya geldiği bölümün fragmanına Mehmet Şef'in çıkışı damga vurdu. Bir takımın yemeğine öfkelenen şef Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 11:19
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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

Masterchef Türkiye'de dün akşam oynanan kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımlar kuruldu. Sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanına ise Mehmet Şef'in çıkışı damga vurdu. Özgül ve Uğur kaptanlığında kurulan takımlar

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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

Uğur ve Özgül kaptanlığında kurulan takımların ilk mücadelesini vereceği bölümde yapılan bir yemek özellikle şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarıyor. "MasterChef'te yediğim en kötü tabak" diyerek sitem eden Yalçınkaya, yarışmacılara tepki gösteriyor.

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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

"YEDİĞİM EN KÖTÜ TABAK"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Kaptanlık oyununda en iyi 8 ıslak hamburgeri yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise Uğur oldu. Mavi takımın kaptanı olan Uğur kırmızı takımın kaptanı olması için Özgül'ü seçti.

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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kadrosunda; Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray yer aldı.

Kırmızı takım ise; Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'dan oluşuyor.