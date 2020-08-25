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Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!
Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen Masterchef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uğur ve Özgül kaptanlığında kurulan takımların karşı karşıya geldiği bölümün fragmanına Mehmet Şef'in çıkışı damga vurdu. Bir takımın yemeğine öfkelenen şef Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 11:19
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