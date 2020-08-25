Masterchef’te yapılan yemek şefleri çileden çıkardı: Yediğim en kötü yemek!

"YEDİĞİM EN KÖTÜ TABAK"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.