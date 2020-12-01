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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

Sevilen yarışma programı 'Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yeni bir kaptanlık oyunu yaşandı. 7 yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için mücadele ederken talihsiz bir kaza yaşandı. Barbaros parmağını kesince hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:42
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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

7 yarışmacının kaldığı Masterchef'te dün akşam yeni bir kaptanlık oyunu oynandı. Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden son yedi isim, en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.

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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

TALİHSİZ KAZA

Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.

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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sundu.

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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

Ancak parmağında derin kesik olan yarışmacı, dikiş atılması için hastaneye götürüldü.

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Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı

'ELİNDE CİDDİ BİR KESİK VAR'

Durum hakkında açıklama yapan Somer Şef, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.