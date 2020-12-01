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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı Masterchef'te talihsiz kaza! Hastaneye kaldırılan Barbaros’un eline dikiş atıldı
Sevilen yarışma programı 'Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yeni bir kaptanlık oyunu yaşandı. 7 yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için mücadele ederken talihsiz bir kaza yaşandı. Barbaros parmağını kesince hastaneye götürüldü.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:42
7 yarışmacının kaldığı Masterchef'te dün akşam yeni bir kaptanlık oyunu oynandı. Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden son yedi isim, en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TALİHSİZ KAZA
Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sundu.
Ancak parmağında derin kesik olan yarışmacı, dikiş atılması için hastaneye götürüldü.
'ELİNDE CİDDİ BİR KESİK VAR'
Durum hakkında açıklama yapan Somer Şef, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu söyledi.