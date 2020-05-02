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Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye programındaki tavırlarıyla ve sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:52
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MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

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MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

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MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...