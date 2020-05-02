MasterChef'in Somer Şef'i ve kızı sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve ailesi...

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye programındaki tavırlarıyla ve sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.