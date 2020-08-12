MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

MasterChef programındaki tavırlarıyla hemen herkes tarafından sevilen şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu, sosyal medyada da adından en çok söz edilen isimlerden biri oldu. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.