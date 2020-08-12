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Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

MasterChef programındaki tavırlarıyla hemen herkes tarafından sevilen şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu, sosyal medyada da adından en çok söz edilen isimlerden biri oldu. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 18:03
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MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Somer Şef'i kızının fotoğrafıyla gündem oldu! Somer Şef ve kızı...

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu