14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:52
  • 1
  • 85
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

MasterChef'in korkulan ismi Mehmet Şef'in tam adı Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef yarışmacılara karşı olan sert tavrıyla tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef programının merak edilen ismi Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı dikkat çekti.

  • 2
  • 85
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

MEHMET ŞEF KİMDİR? (Mehmet Yalçınkaya)

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı. Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı. 2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

  • 3
  • 85
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu. Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.

  • 4
  • 85
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

İşte Mehmet Şef'in kızı Sude ile olan fotoğrafları.

  • 5
  • 85
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude