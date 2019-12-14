MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile olan pozuyla olay oldu! İşte Mehmet Şef ve kızı Sude

MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





