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Haberler Galeri MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

Geçtiğimiz yıl katıldığı Masterchef ile adını duyuran Tanya Kilitkayalı, yarışmada olduğu dönemde Kıbrıslı şivesiyle sevilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sevenleriyle iletişim halinde olan Kilitkayalı, son haliyle şaşkına çevirdi. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:49
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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla ilgi gören fenomen yarışmacının değişimi gündeme oturdu.

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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

"10 KİLO ALDIM"

'MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı son haliyle şaşırttı. Yeni paylaşım yapan yarışmacı, "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" notunu düştü.

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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçileri bu halini de çok beğenirken bazı takipçileri ise eski görüntüsüne dönmesini önerdi.

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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı

"MASTERCHEF'TE AŞK VAR"

MasterChef 2020 yarışmasından elenen yarışmacılardan biri olan Berker Başmanav'dan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef'te aşk var" demişti.