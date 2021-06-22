22 Haziran 2021, Salı
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MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşkına çevirdi! 10 kilo birden aldı
Geçtiğimiz yıl katıldığı Masterchef ile adını duyuran Tanya Kilitkayalı, yarışmada olduğu dönemde Kıbrıslı şivesiyle sevilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sevenleriyle iletişim halinde olan Kilitkayalı, son haliyle şaşkına çevirdi. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:49
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