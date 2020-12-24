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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA MasterChef yarışmacılarının değişimleri şoke etti
MasterChef'te final heyecanı son sürat devam ediyor. Dörtlü finale kalan Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül şampiyonluk için zorlu bir mücadele sergiliyor. 100 bin kişinin başvuru yaptığı ama sadece 16 kişinin seçildiği yarışmada finalistler MasterChef'e nasıl başladı? İşte geçen 19 haftanın sonunda MasterChef finalistlerinin o değişimleri...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 09:18
MasterChef finalistleri Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül yarışmaya nasıl başladı, nasıl devam ediyor? İşte şampiyon adaylarının değişimi ve haklarında merak edilenler.
GALERİ DEVAM EDİYOR MASTERCHEF SERHAT KİMDİR? Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Serhat Doğramacı, ilk dörde kalan yarışmacılar arasında bulunuyor. MasterChef'in iddialı isimlerinden Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra başladığı Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimine devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübesi edindi.
İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna katılan ilk finalist olmuştu.
MASTERCHEF EMİR KİMDİR? 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir Elidemir 26 yaşında. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu, üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı.