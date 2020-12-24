MasterChef yarışmacılarının değişimleri şoke etti

MasterChef'te final heyecanı son sürat devam ediyor. Dörtlü finale kalan Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül şampiyonluk için zorlu bir mücadele sergiliyor. 100 bin kişinin başvuru yaptığı ama sadece 16 kişinin seçildiği yarışmada finalistler MasterChef'e nasıl başladı? İşte geçen 19 haftanın sonunda MasterChef finalistlerinin o değişimleri...