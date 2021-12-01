01 Aralık 2021, Çarşamba
MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı
MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin'in yıllar önce atv'nin sevilen dizinde boy gösterdiği ortaya çıktı. Yarışmaya Nevşehir'den katılan Biltekin, Ürgüp'te çekilen Aşk ve Mavi dizisinin ilk bölümünde düğünde göbek attığı görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:49
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