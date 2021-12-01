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Haberler Galeri MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı

MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı

MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin'in yıllar önce atv'nin sevilen dizinde boy gösterdiği ortaya çıktı. Yarışmaya Nevşehir'den katılan Biltekin, Ürgüp'te çekilen Aşk ve Mavi dizisinin ilk bölümünde düğünde göbek attığı görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:49
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin'in özel hayatı hayranları tarafından yakından takip edilirken, bazı görüntüler sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı

Yarışmaya Nevşehir'den katılan Biltekin'in Ürgüp'te çekilen ve bir döneme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi'de boy gösterdiği ortaya çıktı.

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı

Dizisinin ilk bölümünde yer alan düğünde göbek atan Biltekin görenleri şaşırttı.

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı
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  • 19
MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı