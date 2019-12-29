Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

2019 Masterchef kim kazandı? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? Masterchef kazananı final gecesinde belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef finalde ter döken Alican ve Cemre'nin yemeklerine puan verdi. İki yarışmacı hazırladığı ilk iki yemeğin ardından canlı yayında imza yemeklerini hazırlıyor. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef birincisi kim? Finalde en yüksek puan alan yarışmacı "Fiat 500 Dolcevita" marka otomobilin sahibi oldu. İşte, 2019 Masterchef Türkiye finalinde yaşananlar!