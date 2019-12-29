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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

2019 Masterchef kim kazandı? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? Masterchef kazananı final gecesinde belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef finalde ter döken Alican ve Cemre'nin yemeklerine puan verdi. İki yarışmacı hazırladığı ilk iki yemeğin ardından canlı yayında imza yemeklerini hazırlıyor. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef birincisi kim? Finalde en yüksek puan alan yarışmacı "Fiat 500 Dolcevita" marka otomobilin sahibi oldu. İşte, 2019 Masterchef Türkiye finalinde yaşananlar!

Giriş Tarihi: 29.12.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 21:46
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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef birincisi kim? Masterchef Türkiye kazananı final gecesinde yaşanan kıyasıya mücadelenin ardından açıklanıyor. Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy finalde en yüksek puanı alıp şampiyonluk kupasını kazanmak için mücadele verdi. İlk iki oyunun ardından Cemre ve Alican canlı yayında imza yemeklerini hazırladı. Canlı yayında nefes kesen yarışmanın ardından Masterchef birincisi belli oluyor. Peki, 2019 Masterchef kim kazandı? Masterchef Türkiye'de kazanan isim açıklanıyor! Yarışmanın birincisi şampiyonluk kupasının yanı sıra "Fiat 500 Dolcevita" marka otomobilin sahibi olacak.

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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef'te kazanan isim ve puan durumu dakikalar içerisinde açıklanacak. Şeflerin puanlamasıyla birlikte Masterchef Türkiye birincisini açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye birincisi şampiyonluk kupasını evine götürecek. Bu kupanın yanı sıra birinci olan kişi "Fiat 500 Dolcevita" marka otomobilin sahibi olacak.

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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

5 Ocak 1991 yılında Adana'da doğan, ilköğretimini de burada tamamlayan MasterChef Türkiye yarışmacısı Alican Sabunsoy, Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne girdi.

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Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…

Bu üniversitede tanıştığı bir şef vesilesiyle mesleğe adımını atan Alican, okulun henüz 2. yılında çalışmaya başladı.