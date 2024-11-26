26 Kasım 2024, Salı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?
MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan dolu bir kaptanlık oyunu daha gerçekleştirildi. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar, takımlarını yönlendirecek kaptanlık görevini kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Mavi ve Kırmızı Takımların kaptanlarını belirleyecek olan bu özel oyunda, en iyi tabağı hazırlayarak takımlarını seçme hakkını elde eden yarışmacılar büyük bir avantaj kazandı. İşte MasterChef Türkiye'nin bu haftaki kazanan kaptanları ve takımlarının detayları…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:56