MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında nefes kesen kaptanlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacılar, hem bireysel hünerlerini sergilemek hem de takımlarını şekillendirmek adına kıyasıya bir mücadele verdi. Şeflerin zorlu değerlendirmelerinin ardından bu haftanın Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları belli oldu.