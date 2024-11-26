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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan dolu bir kaptanlık oyunu daha gerçekleştirildi. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar, takımlarını yönlendirecek kaptanlık görevini kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Mavi ve Kırmızı Takımların kaptanlarını belirleyecek olan bu özel oyunda, en iyi tabağı hazırlayarak takımlarını seçme hakkını elde eden yarışmacılar büyük bir avantaj kazandı. İşte MasterChef Türkiye'nin bu haftaki kazanan kaptanları ve takımlarının detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:56
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında nefes kesen kaptanlık oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacılar, hem bireysel hünerlerini sergilemek hem de takımlarını şekillendirmek adına kıyasıya bir mücadele verdi. Şeflerin zorlu değerlendirmelerinin ardından bu haftanın Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları belli oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

Bu hafta kaptanlık oyununda yarışmacılar en iyi tabağı çıkarabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu. Şeflerin seçimi sonucunda Mavi Takım kaptanı Beyza, Kırmızı Takım kaptanı ise Şirin oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

Her iki kaptan da güçlü bir ekip kurarak haftanın galibi olmak için ilk adımı attı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

MasterChef Takımları Nasıl Şekillendi?

İşte bu haftanın takımları:

Mavi Takım

Beyza (Takım Kaptanı)
Alper
Kerem
Emre
Eda

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te bu hafta mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu mu?

Kırmızı Takım

Şirin (Takım Kaptanı)
Onur
Semih
Erim
Kaan