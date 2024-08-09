MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

O dönem "Elin Oğlu" adlı televizyon programına katılan Zanna, sempatik kişiliği ile izleyicilerin dikkatini çekti ve Türk ekranlarında başarılı bir kariyer inşa etti. Danilo Zanna, daha sonra MasterChef Türkiye'den jüri teklifi aldı ve bu programda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.