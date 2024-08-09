09 Ağustos 2024, Cuma
MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...
MacterChef Türkiye'nin İtalya Şef'i Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu. Enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıllarda tek celsede boşanmıştı. Ünlü şefin bu evliliğinde Zeno Tibet isminde bir de oğlu bulunuyor. Sosya medyada sık sık paylaşım yapan Danilo Şef'in oğlu Zeno, koca delikanlı oldu. Danilo Zanna'nın oğlu bakın kime benzetildi...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:58