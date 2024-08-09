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Haberler Galeri MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

MacterChef Türkiye'nin İtalya Şef'i Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu. Enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıllarda tek celsede boşanmıştı. Ünlü şefin bu evliliğinde Zeno Tibet isminde bir de oğlu bulunuyor. Sosya medyada sık sık paylaşım yapan Danilo Şef'in oğlu Zeno, koca delikanlı oldu. Danilo Zanna'nın oğlu bakın kime benzetildi...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:58
MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

İtalya'da doğup büyüyen ünlü şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına eski eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışarak başladı. 2012 yılında evlenen çift, 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına aldı ve İstanbul'da yeni bir yaşam kurdular.

MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

O dönem "Elin Oğlu" adlı televizyon programına katılan Zanna, sempatik kişiliği ile izleyicilerin dikkatini çekti ve Türk ekranlarında başarılı bir kariyer inşa etti. Danilo Zanna, daha sonra MasterChef Türkiye'den jüri teklifi aldı ve bu programda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

Boşanmasının ardından hayatına bekar olarak devam eden Zanna, bu sefer de oğluyla günden oldu. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in oğulları Zeno Tibet Zanna, şimdilerde 11 yaşında ve YouTube'da içerikler üreterek dikkat çekiyor.

MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

Zeno Tibet'in son hali ise en çok annesine benzetiliyor.

MasterChef jürisi Danilo Zanna’nın oğlu büyüdü delikanlı oldu! Zeno Tibet bakın kime benziyor...

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