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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi
MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Güzide Mertcan, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Yarışmada final etabına kalmasından sonra birçok kişi tarafından kollandığı iddia edilen Güzide Mertcan, elenir elenmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. MasterChef'te başarılı bir grafik çizen Güzide, bir ayet ile hakkındaki iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 01:44
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