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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Güzide Mertcan, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Yarışmada final etabına kalmasından sonra birçok kişi tarafından kollandığı iddia edilen Güzide Mertcan, elenir elenmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. MasterChef'te başarılı bir grafik çizen Güzide, bir ayet ile hakkındaki iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 01:44
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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

Cemre Uyanık'ın şampiyon olduğu MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Güzide Mertcan oldu. 7 milyonluk eviyle sosyal medyanın en çok konuşan ismi Güzide Mertcan, Masterchef'ten elenir elenmez hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

Sosyal medya kullanıcılarının Masterchef'te korunduğunı iddia ettiği Güzide Mertcan, Instagram hesabından bir ayel paylaştı.

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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

İste Güzi Mertcan'ın o paylaşımı;

"Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Hergün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum. Güzidenin evi, Güzidenin işi, Güzidenin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana hergün birşeyler paylaştı hakkımda. Karşısında nefes alan bir insan olduğunu unutup ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ve tüm bu iftiralara ortak olanlara sözüm; Eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allahın gazabı üzerime olsun. Ama şunu da bilin biri bir taş attı bende atayım ne olacak mantığıyla bu linç kampanyasına destek olan hiç kimseye hakkım helal değildir. İftira atmanın hesabını vermek o kadar kolay değil..."

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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

Masterchef yarışmasındaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri çeken Güzide Mertcan'ın çocukları dikkat çekti.

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MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

İşte Güzide Mertcan ve ünlülerin çocukları..