MasterChef Güzide iddialara ayet ile cevap verdi! Güzide Mertcan iddialara tepki gösterdi

İste Güzi Mertcan'ın o paylaşımı;

"Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Hergün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum. Güzidenin evi, Güzidenin işi, Güzidenin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana hergün birşeyler paylaştı hakkımda. Karşısında nefes alan bir insan olduğunu unutup ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ve tüm bu iftiralara ortak olanlara sözüm; Eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allahın gazabı üzerime olsun. Ama şunu da bilin biri bir taş attı bende atayım ne olacak mantığıyla bu linç kampanyasına destek olan hiç kimseye hakkım helal değildir. İftira atmanın hesabını vermek o kadar kolay değil..."