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Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef yarışmacıları Cemre ile Alican arasındaki aşk iddiaları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de büyük finale çok az bir süre kala 5 yarışmacı yoluna devam ediyor. Bu yarışmacılar arasında Cemre ile Alican da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cemre ve Alican ile ilgili ortaya çıkan diyalog, iki yarışmacı arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 21:33
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