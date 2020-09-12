Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Jessica May ve Hilmicem İntepe, magazin gündemine oturdu. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi hikayesiyle dikkatleri çekerken dizi oyuncularının özel hayatı da merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in memleketi...