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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Maria karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Jessica May ilgi odağı oldu. Aslen Brezilyalı olan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmesinin ardından Türkiye'ye yerleşen Jessica May, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 12:33
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Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Hilmi Cem İntepe ile güzel bir uyum yakalayan Jessica May başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Burcu Esmersoy

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Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!
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Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Sinem Kobal

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Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Sinem Kobal