Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Hilmi Cem İntepe ile güzel bir uyum yakalayan Jessica May başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…