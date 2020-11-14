HaberlerGaleriMaria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!
Maria ile Mustafa’nın Maria’sı Jessica May’in makyajsız haline beğeni yağdı!
Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Maria karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Jessica May ilgi odağı oldu. Aslen Brezilyalı olan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmesinin ardından Türkiye'ye yerleşen Jessica May, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Jessica May'in makyajsız fotoğrafı ise görenlerden tam puan aldı.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:31Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 12:33