Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May'in eşi milyonları şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'da Maria karakterine hayat veren genç oyuncu Jessica May, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Jessica May'in hayranları ünlü oyuncunun hayatına dair her detayı araştırıyor. May'in kiminle evli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi...