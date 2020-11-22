22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Maria ile Mustafa seyircileri dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in (Maria) hayatına dair her detayı merak ediyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Jessica May'in memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Jessica May olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 04:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 04:42
  • 1
  • 67
Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Yayınlanmaya başladığı günden beri milyonlarca seyircinin sevgilisi haline gelen Maria ile Mustafa oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in aslen nereli olduğu bilhassa ilgi konusu oldu. İşte Jessica May'in memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Damla Colbay – İzmir

  • 3
  • 67
Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Kaan Yıldırım – İstanbul

  • 4
  • 67
Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Kerem Bürsin – İstanbul

  • 5
  • 67
Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

Hande Erçel – Balıkesir