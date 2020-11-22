Maria ile Mustafa'nın Maria'sı Jessica May milyonları şaşırttı! Memleketi bakın neresi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Maria ile Mustafa seyircileri dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in (Maria) hayatına dair her detayı merak ediyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Jessica May'in memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Jessica May olmak üzere ünlülerin memleketleri...