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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ve Mustafa ilişkilerini yaşamak için her şeyi göz alırken Kudret geçirdiği kalp spazmını kullanarak Mustafa'yı konağa geri döndürmeye çalışır. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 13:40
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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır.

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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır.

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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster.

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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.

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Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

6. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN