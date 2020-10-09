Maria ile Mustafa’da iki aile yeniden karşı karşıya geliyor!

Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ve Mustafa ilişkilerini yaşamak için her şeyi göz alırken Kudret geçirdiği kalp spazmını kullanarak Mustafa'yı konağa geri döndürmeye çalışır. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.