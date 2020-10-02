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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Kapadokya'nın eşsiz doğasında çekilen Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkları uğruna her şeyi geride bırakmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı kötü bir sürpriz beklerken Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder. İşte Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 14:55
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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Aşkları uğruna her şeyden vazgeçerek, Kapadokya'dan kaçmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı Ürgüp çıkışında kötü bir sürpriz beklerken, Mustafa'nın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Gonca ise Nadire'nin son andaki çabasıyla yaşam mücadelesi verir.

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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Candemir Konağı'ndaki herkes her iki olay nedeniyle derinden sarsılırlar.

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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Galip, ilk günden beri peşinde koştuğu Maria'nın arazisini sonunda elde ederken, bunun karşılığında önemli bir bedel öder.

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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder.

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Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

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4. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN