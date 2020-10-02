Maria ile Mustafa kaçmayı başarabilecek mi?

Kapadokya'nın eşsiz doğasında çekilen Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkları uğruna her şeyi geride bırakmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı kötü bir sürpriz beklerken Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder. İşte Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...