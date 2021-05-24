Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

Maraşlı dizisindeki performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Şimdilerde Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bir dönem eski rol arkadaşıyla sevgili olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in eski sevgilisi...