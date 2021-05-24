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Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

Maraşlı dizisindeki performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Şimdilerde Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in bir dönem eski rol arkadaşıyla sevgili olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 13:23
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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Burak Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin eski partnerleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI