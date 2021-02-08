Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...