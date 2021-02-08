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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı! Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bırakan Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Deniz hakkında araştırma yapanlar en çok memleketini merak etti. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 15:08
Maraşlı'da canlandırdığı Celal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çelen Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alina Boz – Moskova, Rusya
Büşra Develi - İzmit
Şükrü Özyıldız – İzmir
Aslıhan Güner – Annesi Malatya babası Sivas