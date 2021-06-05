Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Savcı Tolga, Mehmet İnce'nin peşine düşecek. Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen ve Hilal'e ulaşan Savcı, bilgilere ulaşmak için pes etmez. Necati'yi kaçıran Maraşlı, Savaş'ın adamlarıyla bir kez daha karşı karşıya kalırken gerçek kimliğinin ortaya çıkması riskiyle karşı karşıya kalır. Peki, . Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır? İşte Maraşlı'nın merakla beklenen 21. bölümünde yaşanacaklar...