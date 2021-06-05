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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Savcı Tolga, Mehmet İnce'nin peşine düşecek. Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen ve Hilal'e ulaşan Savcı, bilgilere ulaşmak için pes etmez. Necati'yi kaçıran Maraşlı, Savaş'ın adamlarıyla bir kez daha karşı karşıya kalırken gerçek kimliğinin ortaya çıkması riskiyle karşı karşıya kalır. Peki, . Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır? İşte Maraşlı'nın merakla beklenen 21. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:43
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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir.

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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur.

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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur?

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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

HURDACI'NIN YENİ ADIMI NE OLACAK?

Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır?

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Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

MARAŞLI MAHUR'A GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez.