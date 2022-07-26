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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

1990 yılında mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu podyumların ve sinemanın aranan ismi olmuştu. Rol aldığı yapımlarla oyunculuktaki başarısını da gösteren Moralıoğlu bir anda gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan eski mankenin son hali sosyal medyada gündem oldu. Esin Moralıoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 14:29
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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, bir anda gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Uzun aradan sonra sosyal medyada gündem olan eski manken değişimiyle şaşırttı.

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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

işte Esin Moralıoğlu'nun son hali...

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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Esin Moralıoğlu