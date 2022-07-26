26 Temmuz 2022, Salı
Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı
1990 yılında mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu podyumların ve sinemanın aranan ismi olmuştu. Rol aldığı yapımlarla oyunculuktaki başarısını da gösteren Moralıoğlu bir anda gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan eski mankenin son hali sosyal medyada gündem oldu. Esin Moralıoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 14:29
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