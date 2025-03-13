13 Mart 2025, Perşembe
Makyajsız halini paylaştı! Afra Saraçoğlu doğal güzelliğiyle dikkat çekti
Oyunculuk kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda güzelliğiyle adeta göz kamaştırmıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf serisiyle gündem oldu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Saraçoğlu'nun makyajsız halleri, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:07