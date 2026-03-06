Magazinde "kalite" savaşı: Burcu Güneş'ten Demet Akalın'a ağır sözler
Burcu Güneş, verdiği son röportajda meslektaşı Demet Akalın'ı hedef alarak yenilir yutulur cinsten olmayan ifadeler kullandı. Güneş'in olay yaratan sözlerine Ece Seçkin'den de sert eleştiri geldi. Şimdi ise gözler Demet Akalın cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
Pop müziğin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir davette meslektaşı Demet Akalın hakkında öyle açıklamalar yaptı ki, yer yerinden oynadı.
"RAKİBİM BİLE OLAMAZ!"
Emre Altuğ'un albüm lansmanında mikrofonlara konuşan 50 yaşındaki başarılı sanatçı, Demet Akalın sorulunca adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Akalın ile kendisini kıyaslamanın bile mümkün olmadığını belirten Güneş, sert ifadeler kullandı:
"Onu ne sanat ne emek ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benim yolumda rakip olabilecek bir seviyede değil. Ne şarkıcılıkta ne de duruşta... Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında!"
ECE SEÇKİN'DEN SERT ELEŞTİRİ
Güneş'in olay yaratan sözlerine pop dünyasından tepkiler de gecikmedi. Ece Seçkin, Burcu Güneş'in bir hemcinsini bu şekilde aşağılamasını sert bir dille eleştirdi.
"KAVGA VAR DEDİLER GELDİK"
Sosyal medyadan açıklama yapan Seçkin; "Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp! Başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmayı asla anlamayacağım. Relax girl, take it easy!" diyerek Akalın'ın yanında saf tuttu. Doğuş ise esprili tarzıyla "Kavga var dediler geldik" yorumunda bulundu.
"TOPLUMSAL BİR KAOS"
Şimdi ise gözler Demet Akalın'dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Sözlerinin yankıları büyüyünce Burcu Güneş cephesinden yeni bir paylaşım geldi.