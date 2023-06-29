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Madonna'dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna'nın 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi. Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 01:12 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 01:15
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Madonna’dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Madonna'nın önceden planlanmış dünya turu ise ertelendi.

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Madonna’dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın menajeri, 64 yaşındaki yıldızın cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı.

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Madonna’dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Ünlü yıldızın menajeri Guy Oseary, Madonna'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak halen müşade altında tutulduğunu belirtti.

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Madonna’dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Diğer yandan Madonna'nın evinde tepkisiz halde bulunduğu ve apor topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edildiğini iddialar arasında...

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Madonna’dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...