Madonna'dan kötü haber! Evinde hareketsiz halde bulundu! Dünyaca ünlü sanatçı hayranlarını korkuttu...

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna'nın 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi. Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.