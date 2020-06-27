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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, YKS'nin ilk oturumunda çıkan soruyla gündeme oturdu. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi aşamasının Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Soru öğrencileri bir hayli zorlarken Mabel Matiz sosyal medyanın gündemine oturdu. Dillere dolanan şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Şarkıcının gerçek mesleği ise herkesi şoke etti. İşte Mabel Matiz'in gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 16:12
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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

Bugün milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında çıkan Mabel Matiz sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Soru öğrencilere ter döktürürken Mabel Matiz günün en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla da gündeme gelen Mabel Matiz'in gerçek mesleği herkesi şaşırttı.

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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

İşte Mabel Matiz başta olmak üzere birçok ünlü ismin gerçek mesleği…

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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

NURİ ALÇO

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.