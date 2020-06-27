Mabel Matiz gerçek mesleğiyle herkesi şoke etti!

Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, YKS'nin ilk oturumunda çıkan soruyla gündeme oturdu. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi aşamasının Türkçe bölümünde öğrencilere Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkının sözleri soruldu. Soru öğrencileri bir hayli zorlarken Mabel Matiz sosyal medyanın gündemine oturdu. Dillere dolanan şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Şarkıcının gerçek mesleği ise herkesi şoke etti. İşte Mabel Matiz'in gerçek mesleği...